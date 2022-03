Elden Ring почти месяц лидирует в чартах Steam

SteamDB опубликовал свежие данные о продажах игр и устройств в магазине Steam. Elden Ring по-прежнему удерживает лидерство спустя почти месяц после релиза.

Вторую позицию две недели подряд сохраняет портативный ПК Steam Deck. Ранее глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал, что спрос на устройство оказался больше ожидаемого.

Благодаря скидкам в чарты Steam ворвались It Takes Two и Monster Hunter Rise. Покинули топ зомби-экшен Dying Light 2 и дополнение Survivors of the Void для Risk of Rain 2.

Чарты Steam с 14 по 20 марта:

Elden Ring Steam Deck It Takes Two Monster Hunter Rise Core Keeper Valve Index VR Kit Red Dead Redemption 2 Elden Ring Dread Hunger WWE 2K22

