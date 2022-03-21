Сложнейших боссов Elden Ring уже прошли в одних трусах и без прокачки

Игры FromSoftware славятся своей хардкорностью. Многие игроки забрасывают Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice в самом начале из-за невероятно жёстких боевых условий и необходимости соблюдать игровые тайминги.
Однако среди нас есть те, для кого даже самые сложные игры — лишь лёгкая прогулка. Например, для блогера 옹발이 ONGBAL, который уже давно занимается абсурдными прохождениями проектов FromSoftware. Недавно он поставил себе челлендж: пройти Elden Ring без прокачки характеристик, при этом улучшая оружие, чтобы убийства не занимали слишком уж много времени.
Автор выкладывает на своём YouTube-канале видео того, как он уничтожает сложнейших боссов игры в одних трусах и с дубиной в руках. При всём при этом 옹발이 ONGBAL умудряется не получить ни капли урона, ведь от любого удара его персонаж попросту умрёт. На днях автор опубликовал ролик, в котором он с помощью парирования убивает Малению — пожалуй, самого мощного противника в Elden Ring.
Не испытал блогер проблем и в противостоянии с Раданом, которого удалось устранить без призыва дружественных персонажей.
В ближайшее время автор покажет, как ему удалось победить сразу двоих финальных боссов. После таких роликов кажется, будто Elden Ring — очень простая игра. Однако стоит помнить, что за плечами 옹발이 ONGBAL сотни и даже тысячи часов, проведённые в попытках идеального прохождения. При этом блогер демонстрирует глубокое понимание игровых механик.
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