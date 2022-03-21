Турнир по Overwatch 2 пройдёт без спонсоров. Скандал Activision никто не забыл

Уже 5 мая 2022 года пройдёт пятый сезон Overwatch League. Примечательно, что этот турнир по Overwatch 2 пройдёт без спонсоров, которые отказались от каких-либо связей с Activision Blizzard после скандала с харассментом и домогательствами.

Согласно данным издания The Washington Post, возвращаться к спонсированию компании не собираются. Так, например, Coca-Cola, Kellogg, State Farm и другие фирмы за это время с момента скандала не передумали. Они не будут поддерживать Activision Blizzard.

Несмотря на это, глава Overwatch League Шон Миллер отметил, что компания уже в поиске новых потенциальных партнёров. По словам Миллера, у Activision Blizzard большие планы на турнир, даже без крупных спонсоров вроде Coca-Cola.

Overwatch 2 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Когда именно, неизвестно.

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