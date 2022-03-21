Мариса Томей хочет снова играть тётю Мэй в «Человеке-пауке» у Marvel

Один из самых близких людей Человека-паука в исполнении Тома Холланда — тётя Мэй, которую сыграла Мариса Томей. Персонаж актрисы трагично погиб в «Человеке-пауке: Нет пути домой», тем самым закончив её сюжетную линию.

Несмотря на это, Томей готова вновь вернуться к роли тётушки Мэй в киновселенную Marvel. Недавно актриса посетила шоу Джимми Фэллона и заявила о своём желании. Например, Мэй могут вернуть с помощью альтернативной вселенной.

Я бы хотела вернуться и стать частью мультивселенной. Там тоже есть своя история. Мэй Паркер встречается с Человеком-муравьём в одной из этих историй. В общем, много разного можно придумать.

Следующий фильм киновселенной Marvel — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Он выйдет в мае, однако премьера в России не состоится.

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