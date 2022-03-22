Скандал с гриндом в Gran Turismo 7 открыл ящик Пандоры

19 марта мы писали о том, что рейтинг Gran Turismo 7 на Metacritic обрушили из-за гринда и подталкивания игроков к микротранзакциям. Похоже, вся эта ситуация подтолкнула игроков к нечестным методам.
Издание Eurogamer обратило внимание, что геймеры нашли способ получать несколько миллионов кредитов. Для этого они используют приложение PlayStation Remote Play на ПК и запускают Gran Turismo 7 удалённо. После этого игроки используют скрипт и задают игре параметры. Один из них — запуск одной и той же гонки.
Примечательно, что участие самих игроков в заездах даже необязательно. Подробный гайд и комментарии других игроков можно найти на сайте PSN Profiles. Также есть небольшое видео.
По словам пользователей, этот способ позволяет зарабатывать около 625 тыс. кредитов в час, то есть примерно 15 млн кредитов в день. Такой метод называют весьма эффективным.
Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5, но не в России.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 марта 2022
-
16:04
-
16:02
-
15:22
-
15:07
-
14:51
-
14:30
-
14:10
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:04
-
12:51
-
12:44
-
12:25
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:54
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
00:06
- 21 марта 2022
-
23:31
-
22:27
-
21:32
-
20:45
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:25
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:18