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Гринд в Gran Turismo 7 довёл игроков. Теперь они просто фармят деньги

Скандал с гриндом в Gran Turismo 7 открыл ящик Пандоры
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19 марта мы писали о том, что рейтинг Gran Turismo 7 на Metacritic обрушили из-за гринда и подталкивания игроков к микротранзакциям. Похоже, вся эта ситуация подтолкнула игроков к нечестным методам.

Издание Eurogamer обратило внимание, что геймеры нашли способ получать несколько миллионов кредитов. Для этого они используют приложение PlayStation Remote Play на ПК и запускают Gran Turismo 7 удалённо. После этого игроки используют скрипт и задают игре параметры. Один из них — запуск одной и той же гонки.

Примечательно, что участие самих игроков в заездах даже необязательно. Подробный гайд и комментарии других игроков можно найти на сайте PSN Profiles. Также есть небольшое видео.

По словам пользователей, этот способ позволяет зарабатывать около 625 тыс. кредитов в час, то есть примерно 15 млн кредитов в день. Такой метод называют весьма эффективным.

Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5, но не в России.

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