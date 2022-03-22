Новый патч для Cyberpunk 2077: правят баги в заданиях и открытом мире

Разработчики Cyberpunk 2077 подготовили патч 1.52, который скоро появится на всех платформах. В обновлении исправили баги в заданиях и открытом мире, улучшили интерфейс и оптимизировали экшен на PS5 и Xbox Series.
В заданиях исправили ошибки, когда не обновлялись цели миссий или герой случайным образом умирал, уткнувшись в стену. В некоторых случаях не открывались двери бара «Лиззис», а Джонни исчезал, из-за чего квесты не выполнялись.
В открытом мире улучшили появление транспорта, которое было слишком далеко от игрока, и исправили баги в заказах фиксеров. Также выбросившиеся из окон работники корпораций больше не встают, а песчаные бури теперь появляются в нужных местах.
На PS5 и Xbox Series авторы Cyberpunk 2077 усовершенствовали алгоритмы использования памяти и исправили ошибки, из-за которых случались вылеты. Больше не должны возникать проблемы с импортом сохранений с PS4. C полным списком улучшений можно ознакомиться на сайте экшена.
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