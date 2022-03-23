Глава PlayStation: мы продолжим создавать одиночные сюжетные игры

Недавно Sony приобрела студию студию Haven, которую основала Джейд Реймонд после ухода из Google. С самого учреждения команда уже работала с PlayStation над эксклюзивом для PS5. О игре пока мало что известно, кроме того, что это сетевой проект, мир которого будет постоянно эволюционировать и меняться.

В интервью Gamesindustry.biz глава PlayStation Герман Хульст заявил, что несмотря на недавние вложения в мультиплеерные проекты (например, покупка Bungie и Haven), внутренние команды продолжат создавать сюжетные одиночные игры. В то же время компания не хочет на них зацикливаться и займётся также созданием сетевых игр-сервисов, которые позволят «построить значимые социальные связи между игроками».

Конечно, мы продолжил выпускать такие однопользовательские сюжетные игры, как Ghost of Tsushima, The Last of Us и Horizon Forbidden West.



Мы также инвестируем в игры-сервисы, потому что это невероятно воодушевляет нас. Они позволят нам строить большие миры и создавать значимые социальные связи между игроками.

Ранее Sony заявила, что к марту 2026 года PlayStation выпустит как минимум 10 сервисных игр. Подробностей о своих будущих мультиплеерных играх компания пока не озвучила.

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