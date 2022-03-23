Глава PlayStation: мы продолжим создавать одиночные сюжетные игры

Недавно Sony приобрела студию студию Haven, которую основала Джейд Реймонд после ухода из Google. С самого учреждения команда уже работала с PlayStation над эксклюзивом для PS5. О игре пока мало что известно, кроме того, что это сетевой проект, мир которого будет постоянно эволюционировать и меняться.
В интервью Gamesindustry.biz глава PlayStation Герман Хульст заявил, что несмотря на недавние вложения в мультиплеерные проекты (например, покупка Bungie и Haven), внутренние команды продолжат создавать сюжетные одиночные игры. В то же время компания не хочет на них зацикливаться и займётся также созданием сетевых игр-сервисов, которые позволят «построить значимые социальные связи между игроками».
Конечно, мы продолжил выпускать такие однопользовательские сюжетные игры, как Ghost of Tsushima, The Last of Us и Horizon Forbidden West.
Мы также инвестируем в игры-сервисы, потому что это невероятно воодушевляет нас. Они позволят нам строить большие миры и создавать значимые социальные связи между игроками.
Ранее Sony заявила, что к марту 2026 года PlayStation выпустит как минимум 10 сервисных игр. Подробностей о своих будущих мультиплеерных играх компания пока не озвучила.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 марта 2022
-
10:20
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:24
- 22 марта 2022
-
22:34
-
20:49
-
19:56
-
19:18
-
18:39
-
18:30
-
18:20
-
17:52
-
17:52
-
16:56
-
16:50
-
16:04
-
16:02
-
15:22
-
15:07
-
14:51
-
14:30
-
14:10
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:04
-
12:51
-
12:44
-
12:25
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:54