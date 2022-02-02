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Квартальный отчёт Sony: 17 млн проданных PS5 и 48 млн подписчиков PS Plus

Квартальный отчёт Sony: 17 млн проданных PS5 и 48 млн подписчиков PS Plus
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Sony опубликовала итоги финансового квартала, который завершился 31 декабря 2021 года. Компания отметила, что не справляется с поставками консолей — спрос всё ещё опережает предложение. Однако некоторые показатели всё же стали рекордными.

  • Продажи PS5 превысили 17 млн единиц. Это меньше, чем отгрузки PS4 — за аналогичный период она продалась тиражом в 20,2 млн штук.
  • Выручка всего подразделения PlayStation по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась на 8% и составила $ 7,1 млрд. Это произошло на фоне уменьшения продаж консолей и эксклюзивов. Однако, даже несмотря на спад, последний квартал 2021 года компания называет одним из лучших в своей истории.
  • Количество подписчиков PS Plus выросло до 48 млн человек. Число активных пользователей PSN немного снизилось — со 114 до 111 млн игроков.
  • К марту 2026 года PlayStation выпустит как минимум 10 сервисных игр. Судя по всему, студия Bungie сыграет в этом ключевую роль. Подробностей организация пока не озвучила.
  • Прогнозы на весь 2022 год остаются очень высокими. Компания планирует получить рекордную выручку среди всех платформодержателей и добиться рекордной прибыли за всю свою историю подразделения PlayStation.

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