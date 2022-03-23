Мобильное приложение Netflix пропало из Google Play и App Store в России

Приложение Netflix больше нельзя найти в поиске Google Play и App Store в России. Таким образом, теперь отечественные зрители не могут скачать программу на свои мобильные устройства.
Компания не сообщала об удалении приложений из российского сегмента Google Play и App Store и пока не делала никаких заявлений. О приостановке работы в РФ компания объявила ещё 6 марта. Зрители могут продолжить пользоваться сервисом до окончания текущего расчётного периода.
Также Netflix приостановил работу над российскими фильмами и сериалами. Среди них адаптация «Анны Карениной», драма «Петля» с Александром Петровым, «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и криминальный триллер «ЗАТО» с Анастасией Талызиной.
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