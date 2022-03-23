В Steam выпустили популярную программу для стримов OBS Studio
Поделиться
Одну из самых популярных программ для записи видео и стриминга OBS Studio наконец добавили в Steam. Версия в магазине Valve ничем не отличается от версии на официальном сайте.
OBS Studio — программа для записи видео и прямых трансляций с открытым исходным кодом. Первая версия программы вышла в 2014 году. У OBS множество разных функций, включая поддержку горячих клавиш и переключение активных окон Windows прямо на стриме. На момент публикации заметки у программы 98% положительных отзывов в Steam на основе 386 рецензий.
OBS Studio работает на Windows, Mac и Linux. Программа поддерживает русский язык.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 23 марта 2022
-
11:53
-
11:20
-
10:52
-
10:20
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:24
- 22 марта 2022
-
22:34
-
20:49
-
19:56
-
19:18
-
18:39
-
18:30
-
18:20
-
17:52
-
17:52
-
16:56
-
16:50
-
16:04
-
16:02
-
15:22
-
15:07
-
14:51
-
14:30
-
14:10
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:04
-
12:51
-
12:44
-
12:25
-
11:51
-
11:22
Партнерский контент