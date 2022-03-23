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В Steam выпустили популярную программу для стримов OBS Studio

В Steam выпустили популярную программу для стримов OBS Studio
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Одну из самых популярных программ для записи видео и стриминга OBS Studio наконец добавили в Steam. Версия в магазине Valve ничем не отличается от версии на официальном сайте.

OBS Studio — программа для записи видео и прямых трансляций с открытым исходным кодом. Первая версия программы вышла в 2014 году. У OBS множество разных функций, включая поддержку горячих клавиш и переключение активных окон Windows прямо на стриме. На момент публикации заметки у программы 98% положительных отзывов в Steam на основе 386 рецензий.

OBS Studio работает на Windows, Mac и Linux. Программа поддерживает русский язык.

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