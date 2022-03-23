Sony отреагировала на призывы фанатов снять третьего «Нового Человека-паука»

После премьеры «Человека-паука: Нет пути домой» социальные сети наводнил хэштег #MakeTASM3. Фанаты призывали снять третий сольный фильм про Человека-паука с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Ведь получается, что у него единственного до сих пор нет собственной трилогии.

Примечательно, что на днях на хэштег отреагировал официальный аккаунт Sony в «Твиттере». По словам представителей компании, они видели этот хэштег, но, конечно же, не решают, какие фильмы снимать. Они просто «социальная команда», которая отвечает за наполнение.

Несмотря на это, пользователи всё равно продолжили просить Sony снять третий сольный фильм Эндрю Гарфилда. Некоторые попросили социальную команду обратиться к главам компании и продвинуть картину. Иными словами, фанаты готовы на всё.

По некоторым слухам, Гарфилд действительно вернётся к роли Человека-паука, да ещё и не раз. Сама Sony молчит, и это вполне логично.

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