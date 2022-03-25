Звезда «Хэллоуина» облачится в костюм Джайны из WoW, сшитый в России

Известная актриса Джейми Ли Кёртис недавно посетила шоу Джимми Киммела. Во время интервью она рассказала, что собирается придти на свадьбу дочери в наряде Джайны Праудмур из World of Warcraft.
Её дочь, Руби, большая фанатка World of Warcraft. Именно поэтому она попросила свою мать нарядиться в костюм Джайны. Примечательно, что Кёртис решила заказать костюм в интернет-магазине Etsy, а мастером оказалась девушка из России. Из-за ограничений доставить костюм в срок не получится, но россиянка пообещала исправить проблему.
Это не первый раз, когда Джейми Ли Кёртис будет связана с играми. Несколько лет назад она посещала BlizzCon в облике одного из героев Blizzard. Позже, на премьере фильма «Варкрафт», она примерила образ орка из Азерота. Вероятно, в будущим актриса тоже сможет удивить.
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