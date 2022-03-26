Сериал Halo показал рекордный старт для Paramount+

Сериал Halo в первый день посмотрело рекордное количество зрителей в сервисе Paramount+. Точных цифр не называют, но шоу побило рекорд вестерна «1883», который за 24 часа привлёк почти 5 млн человек.

Количество зрителей Halo в первый день станет известно, когда фирма Nielsen по маркетинговым измерениям представит отчёт за эту неделю. По предварительным данным, сериал может попасть в топ-10 по просмотрам в мире.

Директор по программам Paramount+ Таня Джайлс сообщила, что сериал Halo стал самым полезным для сервиса. Шоу создавалось в партнёрстве с Showtime, 343 Industries и Amblin Television, которые хотят больше раскрыть эту вселенную.

Главные роли в сериале Halo исполнили Пабло Шрайбер (Спартанец-117), Наташа МакЭлхоун (Доктор Халси) и Джен Тейлор (Кортана). Последняя также озвучивала продвинутый ИИ в играх. Шоу уже продлили на второй сезон.

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