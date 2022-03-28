«Человек-паук: Нет пути домой» установил новый рекорд цифровых продаж

«Человек-паук: Нет пути домой» продолжает удивлять. 15 марта фильм вышел в цифре и поставил новый рекорд продаж. За первую неделю картина заработала около $ 42 млн — и результаты продолжают расти. Только в США цифровую версию фильма купили около 2,1 млн человек.

Тем временем «Нет пути домой» продолжает идти в некоторых кинотеатрах мира и приближается к $ 1,9 млрд общих сборов. Невероятный результат для фильма в пандемийную эпоху.

Ранее Sony выложила небольшой ролик со съёмок картины. В 40-секундном видео можно посмотреть на забавные моменты с актёрами на съёмках, а также увидеть обнимашки Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.

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