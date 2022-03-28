«Человек-паук: Нет пути домой» установил новый рекорд цифровых продаж
Поделиться
«Человек-паук: Нет пути домой» продолжает удивлять. 15 марта фильм вышел в цифре и поставил новый рекорд продаж. За первую неделю картина заработала около $ 42 млн — и результаты продолжают расти. Только в США цифровую версию фильма купили около 2,1 млн человек.
Тем временем «Нет пути домой» продолжает идти в некоторых кинотеатрах мира и приближается к $ 1,9 млрд общих сборов. Невероятный результат для фильма в пандемийную эпоху.
Ранее Sony выложила небольшой ролик со съёмок картины. В 40-секундном видео можно посмотреть на забавные моменты с актёрами на съёмках, а также увидеть обнимашки Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 28 марта 2022
-
12:20
-
12:17
-
11:55
-
11:20
-
10:51
-
10:23
-
09:54
-
09:22
-
08:55
-
08:24
- 27 марта 2022
-
19:13
-
18:41
-
17:54
-
16:31
-
15:48
-
14:48
-
13:55
-
13:15
-
12:29
- 26 марта 2022
-
18:55
-
18:23
-
17:42
-
17:40
-
16:30
-
15:39
-
14:54
-
14:04
-
13:21
-
13:11
-
12:37
- 25 марта 2022
-
22:13
-
21:27
-
20:25
-
19:40
-
19:38
Партнерский контент