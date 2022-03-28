BioShock Infinite за месяц получила аж 13 новых патчей
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2K Games в последнее время очень активно обновляет BioShock Infinite на ПК в Steam. С начала марта вышло аж 13 патчей, а за последние полгода в общем успели выпустить около 20 заплаток. Ни об одной из них сам издатель ничего публично не сообщал.
У игроков появилось несколько теорий на тему патчей:
- Издатель оптимизирует игру под Steam Deck.
- Готовится большое обновление для новых консолей, а вместе с ним — и для ПК.
- Компания готовится к запуску собственной подписки и отдельного клиента.
Последнее звучит вероятнее всего на фоне слухов о запуске собственного сервиса вроде EA Play и Ubisoft+. В подписку должны попасть игры всех подразделений Take-Two — 2K Games, Private Division и, конечно, Rockstar. Однако новинки будут появляться в библиотеке с задержкой.
Вдобавок 2K Games официально работает над BioShock 4, которая может выйти уже в этом году.
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