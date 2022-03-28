Онлайн Call of Duty: Vanguard станет бесплатным на рекордные 2 недели

Создатели Call of Duty: Vanguard объявили о бесплатном доступе к мультиплееру шутера, который продлится рекордные две недели — с 30 марта по 13 апреля.

В бесплатном мультиплеере Call of Duty: Vanguard дадут сыграть на новых картах вроде Касабланки и Гондолы, которые появились во втором сезоне. Также будет доступен режим захвата баз в Альпах на большой локации с транспортом.

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Ранее стало известно, что Vanguard показала низкие продажи и не оправдала ожиданий издателя. Внутри коллектива стали обсуждать слишком частый выход новых Call of Duty.

По информации Bloomberg, в 2023 году серия возьмёт перерыв впервые за 20 лет. Авторы закроют пробел расширенной поддержкой Call of Duty: Modern Warfare 2, которая ожидается осенью, и второй частью Warzone.

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