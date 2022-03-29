Sony: новый PS Plus поддерживает каждый крупный издатель

Сегодня Sony анонсировала переработанный PS Plus, а издание GamesIndustry.biz опубликовало интервью с главой PlayStation Джимом Райаном. Он поделился некоторыми подробностями нового сервиса.

По словам Райана, каждый крупный издатель поддерживает новый PS Plus. Переговоры идут хорошо, но подробности глава PlayStation раскрывать не стал.

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Sony сообщила, что на запуске обновлённого PS Plus в сервис добавят несколько хитов вроде Death Stranding, God of War, «Человек-паук», «Человек-паук: Майлз Моралес», Mortal Kombat 11 и Returnal. Появятся ли в подписке игры Activision Blizzard и Bethesda, которые принадлежат Microsoft, пока не сообщается.

В обновлённом сервисе PS Plus будет 3 тарифа, в которые войдёт более 700 игр с PS1, PS2, PSP, PS4 и PS5. Постепенный запуск планируется в июне.

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