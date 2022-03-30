Продюсер «Человека-паука» хочет увидеть продолжение истории Тоби Магуайра

Продюсер «Человека-паука» с Тоби Магуайром Грант Кёртис дал интервью изданию Gizmodo. В нём он выразил надежду когда-нибудь увидеть продолжение истории персонажа и других героев.

По словам Кёртиса, работать над трилогией Сэма Рэйми для него было очень ценным опытом. Продюсеру нравится вселенная, которую создал Сэм Рэйми, поэтому он хотел бы, чтобы она получила развитие.

В этих фильмах про Человека-паука были и другие истории, которые не были рассказаны. Я надеюсь, что когда-нибудь, как скажет вам любой фанат Человека-паука, эти истории продолжат.

У Рэйми были идеи на четвёртую и пятую части франшизы. В будущих фильмах Человек-паук должен был столкнуться с Мистерио, которого сыграл бы Брюс Кэмпбелл. Также одним из врагов выступил бы Стервятник в исполнении Джона Малковича

Раскадровки некоторых сцен из запланированных, но отменённых фильмов

Надежда на новый сольный фильм с Тоби Магуайром всё же есть, хотя Sony Pictures наверняка отдаст предпочтение триквелу с Эндрю Гарфилдом.

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