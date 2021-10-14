Пролог таинственного хоррора Abandoned выйдет в начале 2022 года

Blue Box Game Studios обновила секцию вопросов и ответов на своём официальном сайте. Теперь в ней сказано, что пролог Abandoned выйдет в первом квартале 2022. Разработчики отметили, что это отдельная игра.

Совсем скоро мы выпустим новый трейлер и расскажем вам больше об Abandoned Prologue. Это полноценная игра, не демо и не трейлер.

Abandoned — хоррор нидерландской студии Blue Box Game Studios. Разработчиков связывают с Хидео Кодзимой — по мнению пользователей, Abandoned не что иное, как замаскированный анонс новой Silent Hill. Сами разработчики не раз опровергали связь с культовой серией, но параллельно этому и намекали на это.

Ранее Blue Box выпустила PS5-приложение Abandoned: Realtime Experience весом 5 ГБ — в нём находится только пятисекундный тизер. По словам создателей, помимо тизера, в приложении появится полноценный трейлер проекта, однако из-за технических трудностей они пока не готовы показать его публике.

Релиз Abandoned запланирован на ПК и PS5 в 2022 году.