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Умер сценарист первой Fallout Скотт Бенни

Умер сценарист первой Fallout Скотт Бенни
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Стало известно, что из жизни ушёл Скотт Бенни — он был сценаристом и дизайнером оригинальной Fallout, а также прикладывал руку к играм по «Властелину колец» и «Звёздному пути».

После создания видеоигр Скотт Бенни стал заниматься настольными играми. С его помощью были удачно выпущены несколько настолок по World of Warcraft, Dungeons & Dragons, Marvel Superheroes и всё тому же «Властелину колец». Согласно информации, причиной смерти послужила пневмония.

Скотт Бенни

Скотт Бенни

Коллеги отзываются о Бенни исключительно в положительном ключе. Его бывший коллега Брайан Фарго отметил, что Скотт Бенни был блестящим сценаристом.

Я был опечален, узнав, что Скотт Бенни умер сегодня. Он был блестящим писателем, который работал с нами в Interplay Entertainment над некоторыми классическими играми. В их числе Star Trek: Judgment Rites и Starfleet Academy.

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