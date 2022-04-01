Парализованный фанат Elden Ring смог пройти игру

Стример из Китая Чжу Минцзюнь — большой фанат игр FromSoftware. В 2013 году случилась трагедия, в ходе которой стример получил психические расстройства и серьёзную травму, от которой остался парализованным. Он может двигать только головой.

Несмотря на проблемы, пройти Elden Ring Минцзюнь всё же смог. Он вёл прямые трансляции по игре, а управлял персонажем с помощью несколько дыхательных трубок. С помощью них стример прошёл сюжет Elden Ring и убил всех обязательных боссов. В некоторых случаях он просил помощи у брата.

Управление осуществляется тогда, когда Чжу Минцзюнь дует в трубки и поворачивает контроллер. На трансляции он показал подробную настройку системы.

В одном из фрагментов можно увидеть, как стример пытается отработать мощную комбинацию за своего персонажа. Стоит отметить, что получается очень неплохо.

Чжу Минцзюнь проводит прямые трансляции на китайской платформе Bilibili c 2018 года. Помимо игр, Минцзюнь увлекается психологией и помогает людям с психическими проблемами.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!