Следующие PC Gaming Show и Future Games Show проведут 12 июня

Игровую выставку E3 в 2022 году полностью отменили, но другие шоу остаются в силе. Организаторы Future Games Show и PC Gaming Show объявили, что проведут цифровые мероприятия 12 июня.

На Future Games Show, которое организовывает издание GamesRadar, планируются анонсы, новые трейлеры и подробности предстоящих игр. Презентация продлится более часа и представит проекты для ПК и консолей.

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Презентацией PC Gaming Show занимается издание PC Gamer. Организаторы назвали мероприятие «игровым суперкубком», на котором покажут новый геймплей и трейлеры проектов для ПК. Также обещают интервью с разработчиками и анонсы.

Подробностями программ организаторы выставок обещают поделиться в ближайшие недели. Ранее Джефф Кили подтвердил, что мероприятие Summer Game Fest в 2022 году состоится.

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