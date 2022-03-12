Microsoft проведёт выставку «в стиле E3» в июне
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Журналист издания VentureBeat Джефф Грабб рассказал в своём подкасте, что Microsoft готовится к презентации игр в июне. По его словам, компания проведёт онлайн-демонстрацию в стиле E3.
Вероятно, скоро я подробнее расскажу о презентации, но она будет в июне. Они могут что-то сделать в мае или сентябре, но я знаю, что они планируют шоу в стиле E3 в июне. Они разговаривают с партнёрами, чтобы показать там крупные игры.
Компания ESA, которая проводит выставку E3, пока не объявила о планах на 2022 год. По информации инсайдера Тома Хендерсона, организация онлайн-шоу всё же идёт, и разработчики получили письма о готовящемся мероприятии.
Ранее организаторы выставки gamescom сообщили, что хотят провести её в этом году вживую впервые с 2019 года. Состоится и в 2022-м презентация Summer Game Fest, что подтвердил Джефф Кили.
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