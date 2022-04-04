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По соображениям совести: Elden Ring прошли без единого удара

По соображениям совести: Elden Ring прошли без единого удара
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Игры FromSoftware известны своей невероятной гибкостью. Вот и блогер Iron Pineapple решил бросить себе вызов. Сможет ли он пройти игру, оставшись пацифистом, не трогая ни одного противника? Оказалось, что сможет. Лучшие моменты из своего прохождения автор выложил в своём YouTube-канале.

В своём забеге блогер сконцентрировался на призыве духов. Таким образом боты-напарники делали всю работу за игрока, пока он наблюдал за битвами со стороны. А обычные локации, где призывать союзников нельзя, он попросту пробегал.

По словам Iron Pineapple, самая первая попытка прохождения за пацифиста вышла неудачной. Боссы под конец игры становятся очень уж мощными для союзников, поэтому он воспользовался призывом под названием «Прах ложной слезы». В этом случае появляется вторая версия главного героя, которая и расправилась с финальными противниками.

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