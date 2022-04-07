В EGS раздают Rogue Legacy и The Vanishing of Ethan Carter

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. С 7 по 14 апреля можно забрать сразу две игры — Rogue Legacy и The Vanishing of Ethan Carter.

Rogue Legacy — яркий платформер с элементами «рогалика». Разработчики создали для игры процедурно генерируемые уровни, поэтому проходить одно и то же по несколько раз не придётся. В проекте есть несколько классов для выбора и более 60 различных противников.

The Vanishing of Ethan Carter представляет собой игру в жанре приключенческого детектива. В роле Пола Просперо игрокам необходимо исследовать таинственное исчезновение Итана Картера. Чтобы докопаться до истины, придётся стать настоящим детективом.

Следующий бесплатный лот займут XCOM 2 и Insurmountable.

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