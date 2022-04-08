У «Тора 4» до сих пор нет трейлера — до выхода фильма 92 дня

Новая часть «Тора» должна выйти летом 2022 года. Примечательно, что рекламная кампания фильма ещё не началась, и это очень странно. Согласно изданию Screen Rant, картина поставила антирекорд.

На данный момент до выхода фильма осталось 92 дня, а у него до сих пор нет трейлера. Такого у фильмов по лицензии Marvel ещё не было. Прошлый рекорд принадлежал картине «Невероятный Халк», однако новая часть «Тора» смогла обогнать и его.

Фанатский арт к фильму

Многие фанаты в сети негодуют и требуют у Marvel Studios выложить трейлер. Возможно, это связано с проблемами. На сегодняшний день премьера назначена на июля, но нельзя исключать того, что фильм могут перенести.

Детали сюжета ленты неизвестны. Главные роли в фильме исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бейл, Мэтт Дэймон, Рассел Кроу и другие. Срежиссировал ленту Тайка Вайтити.

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