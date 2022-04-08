Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сиквел «Доктора Стрэнджа» обогнал «Бэтмена» по предпродаже билетов

Сиквел «Доктора Стрэнджа» обогнал «Бэтмена» по предпродаже билетов
Комментарии

Компания по продаже билетов в кино Fandango сообщила об оглушительном успехе фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Предпродажи билетов показали очень хороший результат.

Согласно данным, предпродажи за первые сутки превысили все фильмы, вышедшие в 2022 году, даже «Бэтмена» Мэтта Ривза. По словам редактора Fandango Эрика Дэвиса, Marvel Studios знает своё дело.

Эпический первый день предпродаж для «Доктора Стрэнджа» доказывает, что фанаты в восторге от всех острых ощущений и сюрпризов, которые подарит блокбастер Marvel Studios.

Сюжет ленты уделит много внимания мультивселенной и её принципу, а в самом фильме ожидается появление множества персонажей, включая Профессора Икс, Росомаху и Дэдпула.

Премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» состоится 6 мая, но не в России.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022