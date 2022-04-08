Сиквел «Доктора Стрэнджа» обогнал «Бэтмена» по предпродаже билетов
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Компания по продаже билетов в кино Fandango сообщила об оглушительном успехе фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Предпродажи билетов показали очень хороший результат.
Согласно данным, предпродажи за первые сутки превысили все фильмы, вышедшие в 2022 году, даже «Бэтмена» Мэтта Ривза. По словам редактора Fandango Эрика Дэвиса, Marvel Studios знает своё дело.
Эпический первый день предпродаж для «Доктора Стрэнджа» доказывает, что фанаты в восторге от всех острых ощущений и сюрпризов, которые подарит блокбастер Marvel Studios.
Сюжет ленты уделит много внимания мультивселенной и её принципу, а в самом фильме ожидается появление множества персонажей, включая Профессора Икс, Росомаху и Дэдпула.
Премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» состоится 6 мая, но не в России.
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