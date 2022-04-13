Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22
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EA выпустила девятый патч для FIFA 22. Он практически полностью посвящён удалению российских клубов и сборной из игры. Вместе с ними пропал стадион «Открытие Банк Арена» и различная российская атрибутика.
Теперь игроки не смогут поиграть за любимые отечественные коллективы — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». При этом российские футболисты останутся в игре. Если у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, то он автоматически изменится на «ПСЖ».
Помимо удаления российских команд, EA обновила множество форм, лиц, стадионов и других объектов. Обновление уже доступно на ПК и скоро выйдет на консолях.
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