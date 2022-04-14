Утечка: геймплей за нового героя в Overwatch 2

14 апреля на канале Stylosa был опубликован геймплейный фрагмент за нового персонажа, который появится в Overwatch 2 под именем Соджорн. Это героиня, являющаяся очень ловкой за счёт кибернетических протезов.
В ролике можно увидеть, как Соджорн ведёт себя в бою и сражается с противниками. Основным оружием героини станет скорострельный рельсотрон. Одна из способностей Соджорн — выпускать мощный луч, а другая позволит персонажу скользить. Это будет особенно полезно против врагов с щитами. Также Соджорн сможет высоко прыгать и приземляться.
Вчера разработчики Overwatch 2 выпустили сюжетный трейлер, в котором рассказали про прошлое героини. Соджорн работала плечом к плечу с Гэндзи, Ангелой Циглер, Трейсер и Солдатом-76.
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