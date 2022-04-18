В Final Fantasy 14 сломалась жилищная лотерея. Победителем становится несуществующий игрок

Продюсер Final Fantasy 14 Наоки Йошида извинился перед игроками из-за неработающей жилищной лотереи. Система должна выбирать победителя среди покупателей билетов, но им становится несуществующий участник под номером 0.

Йошида сообщил, что разрешение проблемы потребует некоторого времени, потому что в лотерее используется много шаблонов.

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Результаты нынешнего розыгрыша планировалось огласить 20 апреля, но их откладывают на неопределённое время. Не будут проводить и следующие лотереи до завершения расследования.

Жилищную лотерею в Final Fantasy 14 запустили с патчем 6.1. С её помощью игроки могут выиграть участок земли под застройку в жилых районах Ишгарда. Кроме этого, обновление позволяет пройти оригинальный контент MMORPG в одиночку.

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