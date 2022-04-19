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В файлах Nintendo Switch нашли эмулятор Game Boy

В файлах Nintendo Switch нашли эмулятор Game Boy
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Датамайнеры нашли в файлах Nintendo Switch возможность играть в проекты с культовой Game Boy. При этом обнаружили две версий эмулятора, один из которых предназначается для игр с Game Boy Advance.

По информации датамайнера Trash_Bandicoot, эмуляторы называются Hiyoko (для Game Boy) и Sloop (для Game Boy Advance). Они разработаны одним из подразделений Nintendo по исследованиям и разработкам. Из файлов выяснили, что оба уже функциональны, но работают с некоторыми ошибками.

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Другой датамайнер под ником OatmealDome сообщил, что эмуляторы поддерживают netplay, то есть игру в онлайне и соединение между приставками.

О разработке эмуляторов Game Boy для Nintendo Switch издание Eurogamer сообщило в сентябре прошлого года. Ранее компания запустила сервис Nintendo Switch Online, в котором есть игры с Nintendo 64 и Sega Genesis.

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