Фанат нарисовал Маджулу из Dark Souls 2 акриловыми красками. Получилось здорово!

Серия Dark Souls славится не только сложностью, но и умиротворяющими пейзажами. Фанат второй части под ником ArtbyAEB опубликовал картину, которую он нарисовал акриловыми красками. В своей работе автор запечатлил Маджулу — самую миролюбивую локацию Dark Souls 2. И надо сказать, что ему удалось наглядно показать, за что игроки так любят эту хаб-локацию.

Работа акриловыми красками

Маджула в игре

В комментариях пользователи похвалили автора, а кто-то даже предложил купить работу за реальные деньги. Действительно, было бы очень здорово повесить картину с одной из самых красивых локаций в истории видеоигр на стену. И включить на фон главную музыкальную тему из Маджулы — было бы невероятно.

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