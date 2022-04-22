Киберспортсмены из России смогут избежать армии

22 апреля издание «ТАСС» сообщило, что Федерация компьютерного спорта России планирует ещё больше поддерживать киберспорт и даже давать спортсменам отсрочку от армии.

Президент федерации Дмитрий Смит заявил, что цель пакета предложений — обеспечить поддержку киберспортсменов, которые в будущем смогут принести пользу родине.

Мы разработали целый пакет предложений по поддержке киберспорта. Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придёт время, пусть отслужат в специализированной роте. Там важна мелкая моторика, и в условиях современного вооружения, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект родине.

По словам Смита, организация также предложила устроить отбор в университеты спортсменам, показавшим хорошие результаты в соревнованиях.

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