Источники: Илон Маск может договориться о покупке «Твиттера» уже сегодня

25 апреля стало известно, что Илон Маск провёл переговоры о покупке «Твиттера». Цена вопроса, напомним, составляет $ 43,3 млрд. Похоже, решение компании долго ждать не придётся, поскольку именно об этом сообщили источники издания Bloomberg.

Издание отметило, что в данный момент ведутся активные переговоры. Если всё пойдёт по плану, то сделка достигнет соглашения уже сегодня, 25 апреля. По данным аккаунта Walter Bloomberg, совет директоров «Твиттера» готов принять предложение Илона Маска, в котором он рассматривал покупку одной акции компании за $ 54, 2.

Ранее миллиардер заявлял, что хочет купить «Твиттер» для того, чтобы сделать из площадки место, в основе которого будет свобода слова. Многие отнеслись к этому как к шутке, однако всё идёт к тому, что Илон Маск серьёзно купит социальную сеть.

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