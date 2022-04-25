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Роскомнадзор наложил на YouTube штрафов на более 7 млрд рублей

Штрафы на YouTube в России превысили 7 млрд рублей
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Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что размер штрафов, которые суд в России наложил на YouTube, превышает 7 млрд рублей.

Об этом Субботин сообщил сегодня на XI Форуме безопасного интернета.

В общей сложности за неудаление запрещённого контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзора наложены штрафы, размер которых уже превышает 7 млрд рублей.

Кроме этого, Субботин назвал действия иностранных СМИ в отношении России войной, которая идёт «с использованием всех средств и ресурсов».

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Заместитель главы Роскомнадзора добавил, что на фоне ухода иностранных сервисов из России произошёл рост отечественных площадок. Они смогут обеспечить потребности российских пользователей во всех сферах, считает Субботин.

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