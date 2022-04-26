QIWI восстановила платежи в Steam для России

Сервис QIWI сумел оперативно восстановить платежи в Steam для россиян через Казахстан. Это произошло через несколько часов после начала массовых сбоев. Мы проверили и действительно оплата проходит успешно.

Наш гайд по пополнению Steam вновь актуален.

Проблемы с пополнением Steam через QIWI возникают уже несколько дней, однако утром 26 апреля они стали массовыми. Сначала сервис отрицал проблемы на своей стороне, но позже всё же объявил о технических неполадках. Сроки устранения были 48 суток, однако их устранить удалось уже к обеду.

QIWI остаётся единственным удобным и выгодным способом пополнение средств для Steam в России. Остальные сервисы либо перестали работать, либо имеют увесистую комиссию.