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QIWI восстановила платежи в Steam для России

QIWI восстановила платежи в Steam для России
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Сервис QIWI сумел оперативно восстановить платежи в Steam для россиян через Казахстан. Это произошло через несколько часов после начала массовых сбоев. Мы проверили и действительно оплата проходит успешно.

Наш гайд по пополнению Steam вновь актуален.

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Проблемы с пополнением Steam через QIWI возникают уже несколько дней, однако утром 26 апреля они стали массовыми. Сначала сервис отрицал проблемы на своей стороне, но позже всё же объявил о технических неполадках. Сроки устранения были 48 суток, однако их устранить удалось уже к обеду.

QIWI остаётся единственным удобным и выгодным способом пополнение средств для Steam в России. Остальные сервисы либо перестали работать, либо имеют увесистую комиссию.

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