VK создаст магазин мобильных приложений

Российский холдинг VK станет основным разработчиком отечественного магазина мобильных приложений, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Бету цифровой площадки должны запустить до конца мая.

Кроме VK, в разработке российского магазина участвуют и другие технологические компании РФ, рассказал Шадаев.

Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего, с группой VK. Она взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Сейчас существует кооперация, все наши крупные лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе.

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Какие отечественные гиганты займутся созданием магазина вместе с VK, глава Минцифры не уточнил. Источники «Коммерсанта» называли среди разработчиков также «Сбер» и «Яндекс».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 июня обеспечить разработку отечественного магазина мобильных приложений. Это необходимо из-за возможных ограничений, которые App Store и Google Play могут наложить на пользователей из России.

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