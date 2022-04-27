Россияне подали в суд на Apple из-за отключения Apple Pay в РФ

В середине марта Apple отключила платёжную систему Apple Pay для карт Visa и Mastercard после ухода платёжных систем из России. 24 марта Apple Pay отключила и карты «Мир» — таким образом, сервис больше не работает в России. Чуть позже появилась лазейка, которая работает всего несколько часов, однако эксперты не рекомендуют пользоваться ей на постоянной основе.
26 апреля юридическая компания Destra Legal подала коллективный иск от 20 владельцев устройств iPhone, Apple Watch и Mac к юрлицу Apple в России в Пресненский районный суд Москвы. В иске указано, что покупатели получили технику с исправной функцией Apple Pay, а её внезапное отключение в России — нарушение закона о защите прав потребителей. Истцы требуют компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей каждому и уменьшение стоимости товаров, соразмерное отключённой функции. Её определит суд после экспертизы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Некоторые из опрошенных изданием юристов считают, что подавать иск из-за чужого решения бессмысленно. Другие — что у истцов есть шансы выиграть, потому что суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» из-за ухода иностранных компаний.
Ранее российские пользователи уже подавали в суд на Apple после того, как компания приостановила продажи продукции на территории страны. Истцы требуют признать противоправными приостановку ответчиком импорта, продажи и техобслуживания.
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