Россияне подали в суд на Apple из-за отключения Apple Pay в РФ

В середине марта Apple отключила платёжную систему Apple Pay для карт Visa и Mastercard после ухода платёжных систем из России. 24 марта Apple Pay отключила и карты «Мир» — таким образом, сервис больше не работает в России. Чуть позже появилась лазейка, которая работает всего несколько часов, однако эксперты не рекомендуют пользоваться ей на постоянной основе.

Новость по теме Активации Apple Pay в России хватает только на несколько часов

26 апреля юридическая компания Destra Legal подала коллективный иск от 20 владельцев устройств iPhone, Apple Watch и Mac к юрлицу Apple в России в Пресненский районный суд Москвы. В иске указано, что покупатели получили технику с исправной функцией Apple Pay, а её внезапное отключение в России — нарушение закона о защите прав потребителей. Истцы требуют компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей каждому и уменьшение стоимости товаров, соразмерное отключённой функции. Её определит суд после экспертизы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Некоторые из опрошенных изданием юристов считают, что подавать иск из-за чужого решения бессмысленно. Другие — что у истцов есть шансы выиграть, потому что суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» из-за ухода иностранных компаний.

Ранее российские пользователи уже подавали в суд на Apple после того, как компания приостановила продажи продукции на территории страны. Истцы требуют признать противоправными приостановку ответчиком импорта, продажи и техобслуживания.

Новость по теме В России подали в суд на Apple за уход из страны. Речь идёт о сотнях млрд рублей

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!