Том Хиддлстон — о появлении в «Торе 4»: «Я не иду по пути Эндрю Гарфилда»

Том Хиддлстон известен в киновселенной Marvel по роли Локи — принца Асгарда и сводного брата Тора. В последний раз героя можно было увидеть в сериале «Локи».
Недавно актёр пообщался с журналистом издания Total Film и прокомментировал появление своего героя в новой части «Тора». Хиддлстон не дал чёткого ответа и сослался на Эндрю Гарфилда, которому «не звонили».
Я живу в неведении. Для меня это неизвестно. Знаете, раньше я думал, что могу предугадать такие события, но сейчас я действительно не имею понятия. И я даже не пытаюсь идти по пути Эндрю Гарфилда! Я просто не знаю.
Фанаты уверены, что такими словами актёр только дал понять, что его всё же стоит ждать в ленте — ведь как можно не знать, снялся ты в фильме или нет. Также есть шанс появления Локи в сиквеле «Доктора Стрэнджа».
«Тор: Любовь и гром» выйдет 7 июля, но про премьеру в России пока ничего неизвестно.
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