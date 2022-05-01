Палпатин может вернуться в сериале «Оби-Ван Кеноби» или «Андор»

Акётр Иен Макдермид, который сыграл имератора Палпатина в «Звёздных войнах», намекнул на возвращение к роли в одном из предстоящих сериалов. Герой может появиться в «Оби-Ван Кеноби» или «Андоре».

На очередном съезде коллекционеров игрушек по «Звёздным войнам» Макдермид сказал фанатам, что они почувствуют его присутствие в одном из шоу.

Скоро появится одно шоу, действие которого происходит в то время, когда я могу быть очень активным. Увидите ли вы моё физическое тело, я не могу сказать. Но вы обязательно почувствуете моё присутствие.

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Премьера «Оби-Ван Кеноби» состоится 27 мая в сервисе Disney+, который недоступен в России. События развернутся до «Новой надежды». Главные роли исполнили Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.

Сериал «Андор» расскажет о разведчике Кассиане Андоре во времена формирования Сопротивления за несколько лет до событий фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории». К главной роли вернётся Диего Луна. Дату премьеры ещё не назвали.

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