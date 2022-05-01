Источники: на Skull and Bones потратили более $ 200 млн. Релиз планируют в сентябре

Издание Kotaku со ссылкой на источники в Ubisoft сообщило, что на разработку Skull and Bones потратили уже более $ 200 млн (более 14 млрд рублей).

Такую огромную сумму по меркам игровой индустрии потратили из-за беспорядочной разработки с отсутствием чёткого направления. Skull and Bones не раз меняла руководителя, а некоторые ведущие разработчики покидали компанию.

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Кроме этого, затраты в какой-то степени обусловлены соглашением Ubisoft с правительством Сингапура. Компания обязана обеспечивать занятость и выпускать оригинальные игры, которые создают в стране.

Также источники сообщили, что релиз Skull and Bones запланирован на сентябрь этого года. Ранее Ubisoft рассчитывала выпустить пиратский экшен этой весной, а затем — летом.

Дату релиза сама Ubisoft пока не назвала. Ранее стало известно, что в Skull and Bones не будет сражений на мечах или пистолетах, а только морские.

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