Видео: Дарт Вейдер сражается с Годриком в Elden Ring

Благодаря моддерам drs 32 и XeIerate фанаты «Звёздных войн» теперь могут вооружиться световым мечом в Elden Ring и отправиться покорять Междуземье. Энтузиасты также добавили в экшен облик Дарта Вейдера, а игроки уже сразились за него с Годриком.

Моддеры заменили доспехи Исповедника на броню Дарта Вейдера, а в руки ему дали красный световой меч. Такой билд позволил игрокам справиться с Годриком всего за пару минут.

Создатели мода на Дарта Вейдера опубликовали инструкцию по установке на Nexus Mods. Оттуда же можно бесплатно скачать облик ситха для Elden Ring. Кроме этого, энтузиасты сделали для экшена двойной световой меч, а вскоре планируют добавить Дарта Мола.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно систему посланий экшена добавили в «Скайрим» и Fallout 4.

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