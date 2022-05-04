Marvel's Midnight Suns от авторов XCOM 2 получила взрослый рейтинг. Релиз близко?

Тактическая стратегия по вселенной Marvel под названием Marvel's Midnight Suns получила первый возрастной рейтинг. В Австралии ей присудили рейтинг «М» — игра только для взрослых.
По данным регуляторов, в игре есть сцены насилия и жестокости, а также ненормативная лексика и даже нагота с сексуальными элементами. Обычно возрастные рейтинги выдаются в случае, если игра уже полностью готова. Так что до релиза, скорее всего, осталось недолго.
Marvel's Midnight Suns — тактическая стратегия в духе XCOM от студии Firaxis Games. Вместо случайных солдат в проекте выступают герои Marvel со своими умениями и различными характеристиками. Изначально игра должна была выйти в марте на ПК и консолях, однако релиз перенесли на вторую половину года.
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