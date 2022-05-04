Видео: Арагорн из «Властелина колец» в мире Elden RIng

Блогер под ником eli_handle_b․wav опубликовал новый ролик на своём YouTube-канале. В нём он показал, как бы выглядели приключения Арагорна из «Властелина колец» в мире Elden RIng.
Ролик стартует с того самого момента, когда Арагорн чуть не умирает в «Двух крепостях». Его находит конь по кличке Торрент, и вместе они начинают своё путешествие по миру Междуземья. По ходу игры Арагорн убивает множество боссов, включая Радана, Бича Звёзд, а также читает наземные послания от других игроков. Отметим очень удачный монтаж: например, вместо кучи призраков с Арагорном вместе сражаются призванные духи. А от злости от потери хоббитов он пинает не железный шлем, а горшок по кличке Александр.
В целом это одна из лучших фанатских работ, совмещающих две фэнтези-вселенные в одну. В комментариях автор заявил, что на видео он потратил около двух недель, подбирая правильные кадры и перенося модельку героя в Elden RIng. Что ж, оно того точно стоило.
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