В новом «Торе» будет лучший злодей Marvel, утверждает Тайка Вайтити
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5 мая режиссёр фильма «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити пообщался с журналистом издания Associated Press. Темой разговора стал грядущий блокбастер и злодеи.
По словам Вайтити, злодей, который появится в картине, Горр Убийца Богов, станет лучшим антагонистом среди всех, которые появлялись в фильмах Marvel. Возможно, это шутка, свойственная манере Тайки Вайтити
По моему скромному мнению, у нас, вероятно, лучший злодей, который когда-либо был у Marvel.
Роль Горра в картине сыграл Кристиан Бейл. Ещё в фильме появятся Крис Хемсворт, Крис Прэтт, Карен Гиллан и другие. Премьера блокбастера состоится 6 июля, но выход фильма в России под вопросом.
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