Производство российских процессоров «Байкал» могут остановить из-за санкций

В майский санкционный список Великобритании попали российские производители процессоров «Байкал» и «Эльбрус». Последний использует лицензию на архитектуру процессоров британской компании ARM — на ней работают чипы от Apple, NVIDIA, Qualcomm, Samsung и другие.
Речь идёт о запрете оказания технологических услуг и финансирования, включая предоставление грантов, кредитов и взносов в уставный капитал, объясняет управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Британским компаниям теперь запрещено продолжать любые правоотношения с подпавшими под ограничения компаниями.
По словам руководителя практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергея Гландина, новые санкции не обязывают британские компании отзывать уже выданные ими лицензии на интеллектуальную собственность. А вот заплатить за новые лицензии без разрешения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFCI) не получится.
Без лицензии с российскими производителями процессоров не будут сотрудничать мировые фабрики. По словам источника «Коммерсанта», выходов немного: либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо переносить свои разработки на открытые архитектуры. А для этого придётся перепроектировать весь процессор — это займет два-три года и потребует до 1 млрд рублей.
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