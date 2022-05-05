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Сиквел «Доктора Стрэнджа» стартовал успешнее «Бэтмена»

Сиквел «Доктора Стрэнджа» стартовал успешнее «Бэтмена»
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Мировая премьера сиквела «Доктора Стрэнджа» состоится только завтра, 6 мая, однако в нескольких странах фильм уже показывают с первого числа. Старт проката ленты можно действительно назвать впечатляющим, и это даже без основных сборов в США и России.

Фильм показали в Лос-Анджелесе 2 мая, только в этот день лента собрала свыше $ 27 млн, что всего на 4% меньше, чем у блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой» на тех же рынках, включая Германию, Италию, Японию, Швецию и другие страны.

Также стоит отметить, что за премьерный день сборы фильма на 153% превысили показатели первого «Доктора Стрэнджа» и на 210% превысили сборы «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Скорее всего, ленте без проблем покорится $ 1 млрд. Это лишь вопрос времени. В России фильм не выйдет из-за санкций.

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