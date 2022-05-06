Blizzard наняла вице-президента по культуре для улучшения рабочей обстановки

После множества обвинений в неподобающем поведении и токсичной атмосфере в команде к Blizzard присоединилась Джессика Мартинес в качестве вице-президента по корпоративной культуре. Она будет отвечать за развитие культуры в компании и следить за нарушениями правил поведения сотрудников на рабочем месте.
До этого Мартинес проработала 14 лет в Disney, где она также отвечала за рабочие условия сотрудников и занималась коммуникацией между разными отделами.
Blizzard открыла вакансию вице-президента по культуре после того, как компания оказалась в центре скандалов по неподобающему поведению. Бывшие сотрудники обвиняли в том числе главу Activision Blizzard Бобби Котика за поощрение харассмента и угрозы в сторону обычных работников.
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