Сэм Рэйми рассказал про ужасный танец Магуайра в «Человеке-пауке 3»

В фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении» Сэма Рэйми есть сцена, когда Питер под влиянием симбиота стал вести себя очень странно. Он сменил имидж, танцевал прямо на улице и стал агрессивным.

Сцена с танцем стала одной из самых нелюбимых у фанатов, поскольку Тоби Магуайр выглядел в ней действительно нелепо. Про эту сцену изданию Fandom рассказал сам Рэйми. По его словам, фрагмент должен был просто рассмешить зрителей.

На самом деле мы хотели, чтобы это было просто смешно. Мы показали версию Питера Паркера, который стал злым. Он сбился с правильного пути и мы хотели это отобразить. Это не очень одобрила аудитория, но всё равно получилось забавно.

В сообществе ходит мем Bully Maguire, который выставляет Питера Паркера в исполнении Магуайра настоящим задирой. Это как раз и пошло от третьего «Человека-паука».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!