В «Лунного рыцаря» хотели добавить Вечных. Не сошлись в бюджете
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6 мая сценарист различных проектов Marvel Studios Джереми Слейтер рассказал изданию The Direct, что изначально он хотел добавить в «Лунного рыцаря» нескольких Вечных, однако эта затея оказалась слишком дорогой.
По словам Слейтера, ещё одна причина, по которой он хотел добавить Вечных — дружба с актёром Кумэйлом Нанджиани, который сыграл Кинго. Приглашение остальных Вечных слишком сильно ударило бы по бюджету сериала.
Я очень хотел добавить Вечных в «Лунного рыцаря». Они бы органично вписались в Древний Египет. Это была бы забавная сцена, но, опять же, пришлось бы пережить сильный удар по карману.
«Лунный рыцарь» уже завершился. Все серии доступны на Disney+, однако в России этого сервиса нет.
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